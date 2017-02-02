أكدت إيران يوم الخميس، رفضها للتحذير الأمريكي الرسمي الذى وجه إليها حول التجربة الصاروخية البالستية التي أجرتها طهران، معتبرا إياه استفزازيا و لا اساس له.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (تسنيم) عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله، إن "الملاحظات التى أدلى بها مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا أساس لها ومكررة واستفزازية".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكىي مايك فلين، أدان يوم الأربعاء، التجربة الصاروخية التى أجرتها إيران مؤخرا وأعلن أنه "وجه تحذيرا رسميا لإيران".

وأكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان يوم الأربعاء، أن بلاده أجرت اختبار صاروخي جديد وهو لا ينتهك الاتفاق النووي أو قرار مجلس الأمن، مضيفاً أن الاختبار كان ناجحا، في رد على إعلان واشنطن فشل الاختبار.

وكان دهقان نوه في وقت سابق من يوم الخميس، إن "الاختبارات الصاروخية الإيرانية لم تخالف الاتفاق النووي والقرار الدولي رقم 2231 ولا تنتهكهما".

وتوصلت، إيران والقوى العالمية الست عام 2015، إلى اتفاق نووي يحد من النشاط النووي الإيراني لأكثر من عشر سنوات مقابل التعليق التدريجي للعقوبات الاقتصادية عليها, وذلك بعد نحو 12 عاما من المفاوضات المتقطعة لإبرام اتفاق قد يغير ملامح منطقة الشرق الأوسط.

وعلى إثر ذلك عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث التجربة التي أجرتها إيران.

من جهته أشار مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، علي أكبر الصاروخي بقوة، وأضاف "لا جدوى من تهديد إيران" و"على الرئيس الأمريكي ألا يجعل من نفسه ألعوبة".

وكانت واشنطن فرضت كانون الثاني 2016، عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية وذلك غداة إلغائها العقوبات المفروضة على طهران بعد التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي, وذلك ردا على اختبار صواريخ بالستية أجرتها إيران.

سيريانيوز



