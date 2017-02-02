انتهت قمة المرحلة 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز بين ليفربول وضيفه تشيلسي بالتعادل (1-1) على ملعب الأنفيلد في ليفربول.

وسجل تشيلسي أولاً عبر المدافع البرازيلي ديفيد لويز من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24 نفذها بطريقة مميزة، بينما انتظر الريدز ليحقق التعادل في الدقيقة 57 عبر الهولندي جيورجينهو فاينالدوم بالرأس.



وجنّب الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه فريقه ليفربول الخسارة عندما تصدى لركلة جزاء حصل عليها لاعب تشيلسي الإسباني دييغو كوستا وسددها في الدقيقة 76.

وصار رصيد البلوز المتصدر 56 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ليفربول الرابع.



وسمح التعادل لتشيلسي بتوسيع الفارق في الصدارة بعد سقوط ملاحقه آرسنال أمام ضيفه واتفورد 1-2 وتعثر توتنهام أمام سندرلاند سلباً .



وكان تشيلسي دون شك المنتصر الأكبر في هذه المرحلة لأنه أجبر ليفربول على الاكتفاء بنقطة وأبقاه بعيداً عنه بفارق 10 نقاط، كما انه وسع الفارق الذي يفصله عن آرسنال الى 9 نقاط وهو نفس الفارق الذي يفصله عن توتنهام الذي أصبح ثانياً على حساب جاره اللندني بفارق الأهداف.



ومن جهته، واصل ليفربول معاناته في مستهل العام الجديد وهو كان قاب قوسين أو أدنى من تلقيه هزيمته الرابعة توالياً بين جمهوره وهو أمر لم يحصل معه منذ 94 عاما، وتحديداً منذ 1923 حين سقط بين جماهيره أربع مرات متتالية في الدوري.