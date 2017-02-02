لم يجد باريس سان جيرمان أية صعوبة في العودة بفوز عريض من ميدان رين 0-4 في دور الـ32 من مسابقة كأس فرنسا.

وتداول على الرباعية الباريسية، الألماني جوليان دراكسلر في مناسبتين (27 و68) وأضاف البرازيلي لوكاس (38) وحاتم بن عرفة (90) الهدفين الآخرين.

امّا موناكو متصدر الدوري الفرنسي فقد عانى كثيراً لإزاحة فريق شامبلي من الدرجة الثالثة، بفوزه عليه 5-4 بعد التمديد في مباراة مجنونة شهدت تقلبات عدة.



وتقدّم فريق الإمارة بثلاثة أهداف سجّلها كيليان لوتين (17 و48) وتوماس ليمار (35)، لكنّ شامبلي رد بثلاثة في الشوط الثاني على مدى 33 دقيقة تناوب على تسجيلها أنطوني سوبيرفي (57 و90) وغريغوري جندري (81) ليفرض التمديد.



وخاض موناكو الوقتين الإضافيين بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه أندريا راغي في الدقيقة 89، لكنه مع ذلك سجّل هدفين بواسطة كيفن ندورام (96) وكميل غليك (103)، قبل أن يردّ شامبلي بهدف شرفي بإمضاء رومان بادوفاني (111).



وتخلّص أوكسير من الدرجة الثانية من سانت إتيان (درجة أولى) بفوزه عليه بثلاثية نظيفة بعد التمديد أيضاً.



وسجّل الأهداف الثلاثة محمد ياتارا (97) وبيراما توريه (105) وكنجي فان بوتو (119).