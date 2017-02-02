روما يتخطى تشيزينا ويبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا اخبار الرياضة شارك

أكمل روما عقد الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه تشيزينا من الدرجة الثانية 2-1 في ربع النهائي.

ولحق فريق العاصمة بجاره لاتسيو ويوفنتوس حامل اللقب ونابولي.

ويلتقي روما في دور الأربعة لاتسيو في دربي العاصمة، ويوفنتوس مع نابولي.

وسجل لروما أسطورته فرانشيسكو توتي (40 عاماً) في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بعدما افتتح زميله البوسني ادين دجيكو (68) التسجيل وعادل لوكا غاريتانو (73) لتشيزينا.

يذكر أن الدور نصف النهائي يقام بنظام الذهاب والإياب. سيريانيوز

2017-02-02 22:16:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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