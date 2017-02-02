استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات في الدوري الإنكليزي الممتاز بفوز كاسح 4-0 على مضيفه وست هام يونايتد في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وعاد مانشستر سيتي لمزاحمة ليفربول على المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف ليفربول، فيما تجمّد رصيد وست هام عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر علماً بأنها الهزيمة الأولى له بعد انتصارين متتاليين.



وحسم مانشستر سيتي المباراة تماماً في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجّلها البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني ديفيد سيلفا والبرازيلي غابرييل جيسوس في الدقائق 17 و21 و39.



وفي الشوط الثاني، عزّز الإيفواري يايا توريه فوز الفريق بهدف رابع من ضربة جزاء في الدقيقة 67.



وفي مباراة ثانية، تعادل مانشستر يونايتد مع هال سيتي سلبياً (0-0)، ليتجمّد رصيده عند 42 نقطة في المركز السادس.



كما فرض إيفرتون التعادل على ميدان ستوك سيتي بهدف لبيتر كراوش (7) وآخر لرايان شاوكروس ضد مرماه (39).