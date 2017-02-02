قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يوم الخميس، إن تجديد عضوية سوريا في الجامعة رهن بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة فيها.

وقال أبو الغيط في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم)، "عندما يتم الاتفاق على التسوية السياسية وبدء تنفيذها، أتصور أن الكثير من الدول التي اتخذت القرار في حينه بتجميد العضوية سوف لن تمانع في التحرك من جديد في دعوة الحكم السوري الجديد، الذي سيأتي نتيجة التوافقات السياسية السورية".

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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعا في افتتاح منتدى التعاون الروسي العربي يوم الأربعاء إلى تجديد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، معتبراً ذلك سيساهم في تسوية الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ ست سنوات.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا فيها منذ 16 تشرين الثاني عام 2011. وبقي مقعد دمشق شاغرا في كل الاجتماعات العربية.

وأعرب الأمين العام عن أسفه من عدم إشراك الدول العربية في المؤتمر الذي عقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، مثنيا على الجهود التي بذلت في تحقيق بعض التقدم.

وكانت العاصمة الكازاخستانية استانا احتضنت يومي 23 و24 كانون الثاني المنصرم، مشاورات سياسية بشأن الأزمة في سوريا برعاية روسية تركية إيرانية.

كما عبر عن أمله في عودة الحيوية إلى الملف السوري مع استئناف المفاوضات في جنيف بمشاركة عربية.

يشار إلى أنه من المنتظر أن تعقد مفاوضات السلام السورية في جنيف في العشرين من شباط الجاري، بعد أن كانت مقررة في الثامن منه.

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