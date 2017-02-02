قطع برشلونة شوطاً كبيراً نحو نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على مستضيفه أتلتيكو مدريد (2-1)، في ذهاب نصف نهائي المسابقة التي يحمل الفريق الكاتالوني لقبها.

وسجل النجم الأورغوياني لويس سواريز في (7)، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في (33) هدفي برشلونة ، فيما أحرز هدف الروخي بلانكوس الوحيد الفرنسي أنطوان غريزمان في (59) .



ويقام لقاء الإياب الثلاثاء 7 شباط، على أرضية ملعب كامب نو في برشلونة.

وبذلك، يكفي برشلونة التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الهزيمة بهدف نظيف في لقاء الإياب الذي سيقام في 7 فبراير الجاري، للتأهل إلى النهائي.



وبادر الفريق الكاتالوني بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق الأورغوياني لويس سواريز، ثم أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 35.



ومع حلول الدقيقة 59 قلص أتليتكو مدريد النتيجة بتسجيله للهدف الأول عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان.



وبهدفه في مرمى أتليتكو مدريد وصل سواريز إلى الهدف رقم 106 مع نادي برشلونة الإسباني، وبذلك احتل المركز الـ 15 في قائمة أفضل هدافي النادي الكاتالوني، بعد أن تفوق على "إفاريستو" الذي يملك مع برشلونة 105 أهداف.



كما وصل سواريز إلى الهدف رقم 10 في تاريخ مشاركاته في كأس ملك إسبانيا خلال 7 مباريات خاضها في البطولة، سجل 8 منها في الكامب نو، وهدفين خارج قواعد البلوغرانا، أحدهما في المادريجال على فياريال، والثاني في فيسنتي كالديرون معقل أتلتيكو مدريد.