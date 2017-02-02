تعتزم كلا من روسيا وإيران وتركيا عقد اجتماع بشأن سوريا في 6 الشهر الجاري بالعاصمة استانا لبحث وقف إطلاق النار.

وأوضحت وزارة الخارجية في كازاخستان, في بيان لها, نشرته وكالة (رويترز) ان الاجتماع الثلاثي في استانا بشأن بحث كيفية تطبيق وقف لإطلاق النار في سوريا ".

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وكانت كل من روسيا وايران وتركيا, توصلت الى اتفاق حول تشكيل آلية ثلاثية مشتركة، لتأمين مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا, وذلك في أعقاب مشاورات استانا.

وعقدت مفاوضات سلام سورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة استانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة , لكن يجري الحديث عن تأجيل المفاوضات, بعدما كانت مقررة ب 8 شاط, حيث اشارت الامم المتحدة الى ان المحادثات أرجأت حتى 20 الشهر الجاري.