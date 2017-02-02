قال الجيش الأمريكي، يوم الخميس، إن 11 مدنيا قتلوا في أربع غارات جوية منفصلة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق وسوريا، خلال الفترة بين 25 تشرين الأول والتاسع من كانون الأول.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الأمريكي إنه "رغم ما يبذله التحالف من جهد فائق في قصف الأهداف العسكرية بطريقة تقلل مخاطر سقوط ضحايا مدنيين إلا أنه يتعذر تفادي وقوع ضحايا في بعض الحوادث."

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وأضاف بيان الجيش أن "غارة جوية على مبنى تواجد فيه مقاتلون من الدولة الإسلامية يوم السابع من كانون الأول قرب الرقة في سوريا قتلت سبعة مدنيين."

ولفت البيان إلى أن الرقم الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا منذ بدء الحملة الجوية في 2014، بلغ 199 قتيلا .

ومن جانبها، تقول جماعات مراقبة مثل جماعة (إيروورز) للمراقبة إن 2358 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربات جوية للتحالف.

ونفذ التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، أكثر من 17861 غارة جوية منذ بد الحملة في أيلول الـ2014 وحتى 31 كانون الثاني، 10993 منها في العراق و 6868 في سوريا، وفقاً لبيانات صادرة عن الجيش الأمريكي.

وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الغارات 10.9 مليار دولار، أي أن متوسط التكلفة اليومية تصل إلى 12.5 مليون دولار.

وسبق للتحالف الدولي ضد "داعش" أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث اشار التحالف الى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق في 2014, فضلا عن تراجع في عدد مقاتليه الى ادنى مستوياته منذ أكثر من سنتين ونصف.

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