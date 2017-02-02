طلق حرس الحدود التركي يوم الخميس، النار على مخيم للنازحين السوريين على الحدود السورية التركية.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة ,عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان بعض خيم النازحين السوريين في "مخيم الفاروق" على الحدود السورية التركية من جهة ريف اللاذقية الشمالي، تعرضت لإطلاق النار بشكل مباشر من قبل قوات حرس الحدود التركي، دون وقوع إصابات.

ولم ترد مزيد من تفاصيل الحادثة, كما لم تتطرق المصادر الى ذكر الاسباب.

وتنتشر مخيمات للنازحين على مقربة من الحدود التركية، وتكرر منظمات حقوق الانسان دعواتها أنقرة إلى فتح حدودها أمامهم.