مناطق بدمشق وريفها وحمص تحت مرمى القصف.. وسقوط ضحايا الاخبار المحلية شارك

سقط قتلى وجرحى, يوم الخميس, جراء قصف طال مناطق بدمشق وريفها وريف حمص.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان ضحايا سقطوا جراء قصف صاروخي استهدف حي القابون بدمشق. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأضافت المصادر ان عدد من الجرحى سقطوا نتيجة استهدف بلدة مضايا بريف دمشق بالمدفعية والرشاشات الثقيلة. وفي ريف حمص, اشارت المصادر الى ان قصفا من الطيران الحربي طال مدينة الرستن, ما اوقع ضحايا. وجاءت الأحداث الميدانية بعد ايام على عقد مفاوضات سلام سورية, برعاية ايرانية تركية روسية, في العاصمة استانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود ابرزها تثبيت وقف اطلاق النار. يشار الى ان اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", شارف على دخول أسبوعه السادس, برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة. سيريانيوز

2017-02-02 17:53:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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