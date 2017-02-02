واصل الجيش النظامي يوم الخميس، تقدمه في منطقة التيفور بريف حمص الشرقي، حيث سيطر على مساحات جديدة, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وذكرت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النظامي تمكن من استعادة السيطرة على مفرق جحار و خمسة نقاط بمحيطه وعلى قرية البويضة الغربية وقرية القحطانية ومرهطان، كما تتقدم باتجاه معمل حيان بريف حمص الشرقي.

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ويأتي ذلك يعد يوم من سيطرة النظامي على عدة نقاط جنوب غرب مطار التيفور على اتجاه قصر الحير الغربي و مزارع فضة بريف حمص, بعد معارك مع "داعش".

وبدأ الجيش النظامي, منتصف الشهر الماضي , عملية عسكرية في ريف حمص, بعد انتزاع "داعش" مدينة تدمر مجدداَ, حيث فرض سيطرته على الكتيبة المهجورة الثالثة شمال تلول علب التياس فى منطقة تدمر, كما وسع نطاق سيطرته في منطقة التيفور, بعد معارك مع التنظيم.