انضم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس الى المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا, في التحذير من إمكانية تحديد ممثلي وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات المرتقبة في 20 شباط، في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك.

ونقلت وكالات أنباء عن غوتيرس قوله, في حديث مع الصحافيين, إنه "من الواضح أن هناك إمكانية لاستخدام هذا الاحتمال.. وما نريده هو نجاح مؤتمر جنيف، ونجاحه يتطلب تمثيلا جديا للمعارضة السورية ", مؤكدا "بذل الجهود من اجل ضمان هذا الأمر".

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وجاء ذلك عقب يوم من قرار الأمم المتحدة بتأجيل المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة إلى 20 شباط بعدما كانت محددة في الثامن منه لتمنح المعارضة السورية المزيد من الوقت للاستعداد.

وكان دي ميستورا حذر, في وقت سابق, عقب اجتماع مع مجلس الأمن الدولي,المعارضة في حال لم تكن جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول الثامن من شباط، فسيقوم بتحديد الوفد لجعله شاملا قدر الإمكان, في حين رفضت "الهيئة العليا للمفاوضات", هذا الأمر, ووصفته بأنه "غير مقبول" مؤكدة أن هذا "ليس من اختصاصه".

وتأتي تلك التطورات بعد عشرة أيام من انتهاء محادثات بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة المسلحة في عاصمة كازاخستان أستانا, حيث خرج اللقاء ببيان ختامي تضمن العديد من البنود ابرزها انشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا, والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف ورفض الحل العسكري للازمة السورية.