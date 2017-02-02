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تصفية 51 عنصرا من "داعش" بقصف تركي في شمال سوريا
الاخبار المحلية

 أعلن الجيش التركي عن تصفية 51 عنصرا من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)  جراء قصف شنه في مناطق شمال سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.


 

 

 

واوضح الجيش التركي, في بيان, نشرته وكالات انباء, ان "الطيران العسكري التركي دمر 85 هدفا للتنظيم في مناطق الباب وتادف وقباسين وبزاعة منها مبان ومركبات".

 

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وسبق أن أعلن الجيش التركي، منذ بدء عملياته في سوريا, عن مقتل العديد من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) شمال سوريا، في إطار عملية "درع الفرات".

 

وأطلقت تركيا في 24 آب الماضي معركة "درع الفرات"، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية والتي تخوض معاركا في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش" .

 

سيريانيوز
2017-02-02 13:02:05
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