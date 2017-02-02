تواصلت المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجاَ على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منع دخول مهاجرين من عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة.

وذكرت وسائل إعلام أن ولاية أوريغون الأمريكية شهدت مظاهرات ضد قرار الرئيس الأمريكي الجديد ترامب بشأن الهجرة.

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كما تجمع الآلاف من المحتجين على قرارات ترامب في ولاية نيويورك, رافعين لافتات وشعارات باللغات العربية والاسبانية والانجليزية، كتبت عليها "لا للخوف"، "لا للعداء"، "أهلا وسهلا بالمهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية"، "ترامب لا تبني الجدار، بل شيّد الجسور".

وشهدت مدينة شيكاغو مظاهرات مماثلة، حيث تجمّع المئات أمام المبنى التابع لوزارة الأمن الداخلي.

وأثار قرار ترامب بشأن الهجرة فور صدروه ردود أفعال دولية واسعة معارضة ومنددة بقرار ترامب, وسط احتجاجات في عدة مناطق أمريكية تنديدا بالقرار.

وكانت محاكم أمريكية عديدة تصدت للقرار التنفيذي الذي أصدره ترامب بتعليق دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة, حيث قضت بوقف ترحيل العالقين في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقّع ترامب، يوم الجمعة الماضي، أمراً تنفيذياً، تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين، من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.