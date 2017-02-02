أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة, يوم الخميس, السيطرة على اوتستراد حلب-الباب وعلى 32 بلدة ومزرعة خلال العملية العسكرية التي شنها الجيش النظامي ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في ريف حلب الشمالي الشرقي.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن القيادة العامة للجيش قولها, في بيان, إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة "تمكنت خلال العملية العسكرية الواسعة التي بدأتها منذ 20 يوما ضد تنظيم داعش شمال شرق حلب من تحرير أكثر من 32 بلدة ومزرعة بمساحة إجمالية بحدود 250 كم2 وبجبهة تصل إلى 25كم وعمق حتى 16 كم والسيطرة على أوتستراد حلب- الباب بطول 16كم".

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ولفتت القيادة إلى ان "هذه السيطرة توسع دائرة الأمان حول مدينة حلب وتشكل منطلقا لتطوير العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم "داعش" إضافة إلى توسيع مناطق سيطرة الجيش النظامي في ريف حلب والتحكم بطرق المواصلات التي تربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الشرقية".

ويشار الى أن النظامي تمكن, أواخر الشهر الماضي, من التقدم بريف حلب الشرقي وسيطر على مناطق جديدة من بينها صوران , بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

يشار الى أن الجيش النظامي أعلن, منذ عشرين يوما, عن بدء عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم "داعش" شمال شرق حلب.