وجهت الولايات المتحدة, يوم الأربعاء, تحذيرا رسميا لإيران على خلفية التجربة الصاروخية الأخيرة مشيرة إلى أنها تقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ونقلت وكالات أنباء عن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين قوله إن "واشنطن وجهت تحذيرا رسميا لطهران على خلفية التجربة الصاروخية الأخيرة", مضيفا أن "تجارب إيران الصاروخية تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة".

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وتابع فيلن أنه "على المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات إزاء الاستفزازات الإيرانية".

وكانت واشنطن أكدت على لسان سفيرتها في الأمم المتحدة نيكي هايلي, يوم الثلاثاء, أن اختبار إيران لصاروخ بالستي "مرفوض تماما"، فيما طالبت طهران الولايات المتحدة بعدم البحث عن "ذريعة" لإثارة "توترات جديدة".

وقالت هايلي, للصحافيين إثر جلسة مغلقة لمجلس الأمن, لقد أكدنا أن إيران اختبرت صاروخا متوسط المدى يوم الأحد الماضي، مشددة على أن هذا الأمر مرفوض تماما.

من جهتها وجهت إيران تحذيرا إلى الولايات المتحدة، وطالبتها بعدم البحث عن "ذريعة" لإثارة "توترات جديدة بخصوص برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

وكان وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان, قال في وقت سابق من اليوم, إن إيران أجرت تجربة صاروخية جديدة لكنها لم تنتهك الاتفاق النووي الموقع مع قوى عالمية أو قرارا لمجلس الأمن يدعم ذلك الاتفاق.

وسبق أن أجرت إيران بضع تجارب لإطلاق صواريخ باليستية منذ إبرام الاتفاق النووي في 2015 لكن هذه أول تجربة منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال أثناء حملته الانتخابية إنه سيضع حدا لبرنامج إيران الصاروخي.

وتأتي هذه التطورات على خلفية العلاقات المتوترة بين البلدين، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب حظرا على دخول مواطني سبع دول من بينها إيران إلى بلاده.