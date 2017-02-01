واصل الجيش النظامي يوم الأربعاء، تقدمه في ريف حلب ودير الزور، وتمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" على الكلية الجوية بريف حلب الشرقي.

وذكرت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النظامي أحبط هجوماً كبيراً لتنظيم "داعش" على الاتجاه الشمالي الشرقي للكلية الجوية بريف حلب الشرقي، وكبده خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وفي السياق متصل، أعلن مركز حميميم الروسي لتنسيق المصالحة الوطنية في سوريا أن الجيش النظامي استعاد 8 بلدات من قبضة تنظيم "داعش" في ريف حلب في الساعات 24 الماضية.

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وتمكن الجيش النظامي, منتصف الشهر الماضي، من السيطرة على بلدة صوران بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وذلك بعد أيام من السيطرة على عدة قرى آخرى.

وفي دير الزور، تقدم الجيش النظامي في منطقة المعامل في محيط لواء التأمين بالقرب من مطار دير الزور العسكري، وتمكنوا من القضاء على عدد من عناصر التنظيم وتدمير آلياتهم.

وسبق لتنظيم "داعش" ان شن عملية واسعة على مطار دير الزور العسكري ، حيث تمكن من التقدم والسيطرة على نقاط تابعة للقوات النظامية, وسط قصف ومعارك في عدة احياء

وأضافت المصادر أن الجيش النظامي استهدف بالصواريخ موجه سيارة بيك آب مزودة برشاش 23 ملم لتنظيم "داعش" كانت تحاول استهداف دشم الجيش في محيط لواء التأمين بالقرب من مطار دير الزور العسكري مما أدى إلى تدميرها وقتل من فيها من المسلحين.

وتمكن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), شهر كانون الثاني الماضي، من التقدم في مدينة دير الزور و إحكام حصاره على مطار دير الزور وقطع طرق الإمداد المؤدية منه وإليه, وذلك عقب هجمات ومعارك مع الجيش النظامي.

يشار الى ان "داعش" يسيطر على معظم محافظة دير الزور عدا مناطق في المدينة ومحيطها تخضع لسيطرة القوات النظامية, حيث تعاني من حصار من قبل التنظيم.