واصل الجيش النظامي , يوم الأربعاء, تقدمه بريفي حمص ودمشق, حيث تمكن من السيطرة عى نقاط ومساحات جديدة.

وذكرت مصادر مؤيدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أن النظامي سيطر على عدة نقاط جنوب غرب مطار التيفور على اتجاه قصر الحير الغربي و مزارع فضة بريف حمص, بعد معارك مع "داعش".

وبدأ الجيش النظامي, منتصف الشهر الماضي , عملية عسكرية في ريف حمص, بعد انتزاع "داعش" مدينة تدمر مجدداَ, حيث فرض سيطرته على الكتيبة المهجورة الثالثة شمال تلول علب التياس فى منطقة تدمر, كما وسع نطاق سيطرته في منطقة التيفور, بعد معارك مع التنظيم.

وفي ريف دمشق أشارت المصادر إلى أن النظامي تمكن من السيطرة على قرية "أم الرمان" شرق مدينة الضمير , بعد التقدم من معمل اسمنت البادية جنوب شرق القرية، وهروب عناصر داعش منها.

وتشهد منطقة الضمير ,عمليات قصف, فضلا عن اشتباكات, حيث سبق ان نفذ تنظيم "داعش" هجمات من عدة محاور على نقاط للنظامي أبرزها مطار الضمير العسكري ومحطة تشرين الحرارية.