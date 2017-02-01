أقدم شرطي مسلح، يوم الأربعاء، على احتجاز أفراداً كرهائن من الكادر الطبي في احد مشافي العاصمة اسطنبول.

وذكرت وسائل اعلام ان "الشرطي الذي كان يخضع للعلاج في المشفى، أقفل باب غرفته وحاول الانتحار، إلا أن طاقم المستشفى منعه فقام باحتجازهم كرهائن".

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وقامت قوات الشرطة التركية باتخاذ الإجراءات الأمنية حول المستشفى وبدأت مفاوضات لإقناع المسلح بإطلاق سراح المحتجزين.

وشهدت عدة مناطق بتركيا حوادث من هذا النوع, كما تعرضت لسلسلة أعمال عنف خلال الأشهر الأخيرة .