نشب حريق, يوم الأربعاء، في مخيم باب السلامة للاجئين بريف حلب الشمالي, ما ادى الى سقوط مصابين 2 بينهما طفل, وذلك قبل تمكن رجال الاطفاء من اخماده.

وذكرت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عددا من الخيم تعرضت للاحتراق بريف حلب الشمالي, ما ادى الى اصابة طفل ورجل اطفاء.

وارجع بعض النشطاء سبب وقوع حادث الحريق الى "وسائل التدفئة غير الآمنة".

ونشر نشطاء مقطع فيديو يظهر تجمع عدد من النازحين في مكان الحادثة بعد اخماد الحريق, ومشهد لوسيلة تدفئة (بابور غاز) والذي تبين انه تم استخدامه من قبل اللاجئين.

وكان ثلاثة أطفال لقوا حتفهم في كانون الأول الماضي، بعد احتراق خيمتهم في مخيم باب السلامة الحدودي مع تركيا بريف حلب الشمالي.

ويحتوي مخيم معبر باب السلامة على أكثر من 1000 خيمة، وهي بحالة سيئة؛ نتيجة تعرضها لأشعة الشمس في الصيف والأمطار في الشتاء، والذي أدى إلى تمزقها.