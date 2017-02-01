توقعت المؤسسة العامة للدواجن انخفاض سعر صحن البيض الى الف ليرة خلال شهر, مشيرة الى ان جميع المؤشرات السعرية تفيد بانحدار سعري لمادة البيض في السوق.

ونقل موقع (الاقتصادي) السوري عن مدير عام المؤسسة سراج خضر قوله ان " المؤسسة تعمل على رفع كفاءة إداراتها، إذ سيتم إعفاء مدير أي مدجنة خاسرة حالياً لعدم وجود مسوغات للخسارة".

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واضاف خضر أن "إجمالي احتياجات دمشق من البيض لا تتخطّى 700 ألف بيضة يومياً، حيث يدخل دمشق بطريقة نظامية نحو 350 ألف بيضة بشكل يومي، ما يعني أن نصف حاجة دمشق من البيض تؤمّن عبر التهريب".

وكانت المؤسسة العامة للدواجن كشفت منذ ايام أن سعر مادتي البيض والفروج انخفض ما بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى "الدعم الحكومي".

وتصدر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بشكل دائم نشرات لأسعار البيض, وكانت اخرها الاحد الماضي, حيث حددت من خلالها سعر وزن 1801 غ فمافوق كبير الحجم 1350 ليرة, ووزن (1651 – 1800 )غ 1300 ليرة , ووزن (1501 – 1650) غ 1250 ليرة, ووزن( 1231- 1500) غ 1200 ليرة, ووزن اقل من ( 1230) غ 1150 ليرة.

وانخفضت أسعار أعلاف الدواجن نحو 30% في كانون الأول الماضي، بعد فرض الحكومة على التجار تسليم 15% من مستورداتهم العلفية بسعر التكلفة، دون أن يتأثر سعر البيض حينها.