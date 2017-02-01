مقتل شخص بانفجار قنبلة في منطقة المجتهد بدمشق الاخبار المحلية شارك

لقي شخص حتفه, يوم الأربعاء, جراء انفجار قنبلة يدوية في منطقة المجتهد بدمشق.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان رجلاَ قام بإلقاء قنبلة يدوية على سيارة أجرة في منطقة المجتهد , ماادى الى وفاة السائق. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأشارت المصادر الى ان القوات الأمنية تلاحق المشتبه به الذي قام بإلقاء القنبلة اليدوية. وشهدت عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام في دمشق في السنوات الماضية سلسلة تفجيرات اسفرت عن قتلى وجرحى, الا ان وتيرتها خفت في الفترة الماضية. سيريانيوز

2017-02-01 16:37:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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