قال المنسق العام لـ"الهيئة العليا" للمفاوضات المعارضة رياض حجاب، يوم الأربعاء، إن تشكيل وفد المعارضة للمشاركة في مفاوضات جنيف ليس من اختصاص المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.

وكتب حجاب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ان " تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي مستورا... اهم ما يجب ان ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد اجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف".

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ويأتي كلام حجاب رداً على تصريح لدي ميستورا يوم الثلاثاء، أنه سيقوم بتشكيل وفد المعارضة في جنيف مالم تقم المعارضة بتشكيل وفد موحد لها، مشيراً إلى أنه " سيضطر إلى اللجوء للتدابير.. التي لم يطبقها سابقا، بموجب القرار رقم 2254. وان لديه الحق في اختيار الوفد بنفسه".

وتعددت وفود المعارضة السورية التي حضر ت جولات سابقة من مفاوضات جنيف، وضمت وفداً من "الهيئة العليا" للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض، ووفداً من معارضة الداخل المسماة بـ"مجموعة حميميم"، إضافة لوفد "معارضة موسكو"، في حين توجد شخصيات معارضة أخرى كانت امتنعت عن حضور المفاوضات الأخيرة.

وتم تأجيل موعد عقد مفاوضات السلام السورية في جنيف من 8 شباط الحالي الى 20 منه، الأمر الذي اكده دي ميستورا يوم الثلاثاء.

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