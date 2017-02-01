أكدت تركيا, يوم الأربعاء, على استمرار جهودها لبدء "مرحلة الانتقال السياسي" في سوريا و"الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية".

وأفاد بيان صادر عن مجلس الأمن القومي التركي، في ختام اجتماعه بأنقرة, بحسب وكالة (الاناضول), أن "الاجتماع بحث حماية وتعزيز وقف إطلاق النار في سوريا وتناول نتائج اجتماع أستانا بالتفصيل".

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وجاء ذلك بعد أيام على تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة حرصت على إنجاح محادثات استانا التي جمعت أطراف النزاع في سوريا لأول مرة حول طاولة المفاوضات.

وعقدت مفاوضات سلام سورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة استانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة , لكن يجري الحديث عن تأجيل المفاوضات, بعدما كانت مقررة ب 8 شاط, حيث اشارت الامم المتحدة الى ان المحادثات أرجأت حتى 20 الشهر الجاري.