أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية, يوم الأربعاء, أن عشرات الطرق في عدة محافظات إما غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة تراكم الثلوج.

وبينت الإدارة, في نشرتها, بحسب وكالة الإنباء (سانا), أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى منطقة الزبداني سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق سرغايا-عطيب- جديدة يابوس غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

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وفى محافظة اللاذقية, أوضحت الإدارة ان طريق حمام القراحلة-خرايب سالم وطريق الدالية-أبو قبيس وطريق الدالية -بطموش وطريق بيت ياشوط المنيزلة جميعها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي منطقة الحفة, يعد طريق صلنفة محطة البث وطريق صلنفة الغاب سالكان بصعوبة بسبب تشكل الجليد, وفي منطقة القرداحة يعد طريق جوبة برغال-الغاب- صلنفة-القرداحة- والقرير-البلاطعنانيب وطريق مركية-مقامات بنى هاشم وطريق القرندح-الغاب غير سالك نتيجة تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة حماة, جميع الطرق سالكة عدا طريق جورين-صلنفة وطريق جوبة برغال-شطحة وطريق عين الكروم-القرندح فى منطقة الغاب غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة القنيطرة يعد طريق خان أرنبة /حضر سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الانوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث .

ولا تزال البلاد تحت تأثير منخفض جوي, حيث توقعت الارصاد تساقط الثلوج فوق المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وسط تحذيرات من تشكل الجليد والصقيع في اغلب المناطق.