كشفت شركة Kyocera اليابانية عن إصدار جديد من هاتفها القابل للغسل rafre على أن يتم طرحه للبيع شهر آذار القادم.

وبحسب " theverge"، فإن الشركة اليابانية استطاعت أن تجعل من الهواتف الذكية قابلة للغسل واستخدام الرغوة والماء بكل الأجزاء، المقاومة للماء والرغوة، مع بطارية بقدرة 3000mAh، إلى جانب نظام تشغيل "أندوريد 7.0".



ويأتي الهاتف بشاشة حجم 5 أنش مع دقة وضوح HD، وذاكرة عشوائية 2 غيغابايت رام. وفي سياق آخر، لا يوجد تأكيد حتى الآن على إمكانية توفر الهاتف في الأسواق العالمية.