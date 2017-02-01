أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، عن بدء عمل الآلية الثلاثية التي أنشأتها روسيا وتركيا وإيران للرقابة على الهدنة في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن لافروف قوله, خلال افتتاح منتدى التعاون الروسي العربي، ان"الهدنة، صامدة بشكل عام. وكانت روسيا وتركيا وإيران قد أنشأت آلية بدأت بالرقابة على تطبيق نظام وقف إطلاق النار".

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وكانت كل من روسيا وايران وتركيا, توصلت الى اتفاق حول تشكيل آلية ثلاثية مشتركة، لتأمين مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا, وذلك في أعقاب مشاورات استانا.

وكان اتفاقاً لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في سوريا منتصف ليلة 30 كانون الأول الماضي، وتم التوصل إليه بوساطة تركية روسية، تلاه عقد مشاورات في استانا بين وفد النظام ووفد عن المعارضة المسلحة، حيث تم إجراء مفاوضات مباشرة لأول مرة منذ بدء الأزمة في سوريا.

وتابع الوزير الروسي، أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال مفاوضات أستانا الأسبوع الماضي، يضم موقفا يؤكد على ضرورة إشراك كافة فصائل المعارضة المسلحة، التي انضمت للهدنة، إلى المفاوضات السياسية".

يشار إلى أن العاصمة الكازاخستانية استانا استضافت يومي 23 و24 كانون الثاني الحالي، محادثات سلام بين أطراف في النزاع السوري، وتم عقدها برعاية روسية تركية إيرانية.

وخرج لقاء استانا ببيان ختامي تضمن العديد من البنود ابرزها انشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا, والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف ورفض الحل العسكري للازمة السورية.

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