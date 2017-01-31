عاد السويسري روجيه فيدرر المتوج بلقبه الثامن عشر الكبير بعد فوزه الأحد ببطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، إلى نادي اللاعبين العشرة الأوائل، بحسب تصنيف رابطة المحترفين

وكان فيدرر خرج من نادي العشرة الأوائل في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد غيابه عن الملاعب بداعي الإصابة، وتراجع حتى المركز السابع عشر قبل بطولة أستراليا المفتوحة، إلا أن إحرازه لقبه الكبير الأول منذ 2012، جعله يتقدم إلى المركز العاشر.



اما منافسه في نهائي البطولة الاسترالية رافايل نادال، فتقدم ثلاثة مراكز في التصنيف من التاسع الى السادس.



ولا يزال البريطاني آندي موراي يتصدر الترتيب العام، أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني وحامل لقب بطولة أستراليا 2016، علماً أنّ اللاعبين أقصيا بشكل مبكر من بطولة هذا الموسم.