استعادت الأميركية سيرينا وليامس المتوجة ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب أولى البطولات الأربع الكبرى المركز الأول في تصنيف اللاعبات المحترفات.

ودخلت سيرينا التاريخ بإحرازها لقبها الـ 23 في البطولات الكبرى في حقبة البطولات المفتوحة ونظام الاحتراف الذي بدأ العمل به اعتبارا من 1968، بفوزها على شقيقتها فينوس 6-4 و6-4 السبت في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.



وحطمت سيرينا بذلك الرقم القياسي السابق لعدد الألقاب في البطولات الكبرى، والذي كانت تتشاركه مع الألمانية شيتفي غراف.



كما أنها اقتربت من معادلة الرقم القياسي المطلق لعدد ألقاب البطولات الكبرى، (24) الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت، علماً أن الأخيرة أحرزت عدداً من ألقابها قبل بدء تطبيق نظام الاحتراف.



في المقابل، فقدت كيربر المركز الأول بخروجها من الدور ثمن النهائي في بطولة أستراليا التي أحرزت لقبها عام 2016.