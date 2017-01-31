"آبل" تسجل براءة اختراع بمجال مختلف علوم وتكنولوجيا شارك

سجلت "آبل" براءة اختراع بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، لـجهاز "مبخار" يحول السوائل إلى بخار.

وبحسب CNN ، فإن طبيعة هذا الجهاز، يشير إلى أن "آبل" تفكر في التركيز على مجال المنازل الذكية، عبر إنتاج أجهزة ذكية مستقبلاً في الفترة التي يزدهر فيها قطاع إنترنت الأشياء.





ويمكن استخدام هذه المباخر في مكيفات الهواء والرطوبة، بقطاعاتٍ مثل الصحة والزراعة والتجميل، ماقد يكون تمهيداً من "آبل" لاستهداف هذه الأسواق يوماً ما.

2017-01-31 20:27:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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