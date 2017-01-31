كشف نسخ جديد من تطبيق "واتس اب" عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمي المحادثات الجماعية مشاركة موقعهم الجغرافي.

وبحسب حساب WABetaInfo على "تويتر"، فإن الميزة الجديدة ستكون متاحة على نسخة 2.17.3.28 للآيفون و2.16.3999+ للأندرويد وهي غير مفعلة افتراضياً ويجب تفعيلها يدوياً.

وطبقاً للقطات الشاشة التي نشرها الحساب، فإن تفعيل الميزة يتم لفترة محددة بالدقائق أو حتى اشعار آخر، بحيث يتم توقيفها يدوياً.



وتتيح هذه الميزة للمشاركين في المحادثة الجماعية تتبع بعضهم لتنسيق لقاء معين، ومعرفة إلى أي مكان وصلوا وهم يتحدثون.