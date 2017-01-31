أضافت "فيسبوك" معياراً جديداً لخوارزمياتها يأخذ بعين الإعتبار نسبة إكمال المستخدمين لمشاهدة مقاطع الفيديو.

وبحسب newsroom في "فيسبوك"، فإن "المعيار الجديد الذي أخذته "فيسبوك" لترتيب ظهور مقاطع الفيديو، يعتمد على عدد الدقائق أو الثواني التي يقضيها المستخدم في مشاهدة كل فيديو قبل الإنتقال إلى فيديو آخر أو منشور آخر.



وإذا كان المستخدم يشاهد وقت أطول لمقاطع الفيديو فإن هذا يعني أنه يهتم بالمقاطع الطويلة، عندها سيقوم "فيسبوك" بمنح هذه المقاطه أولوية في الظهور أكثر من المقاطع القصيرة في آخر الأخبار.

وسابقاً، كانت معايير ترتيب مقاطع الفيديو في آخر الأخبار تنظر إن كان الفيديو بث بشكل مباشر أم مسجل مسبقاً، وإن كان المشاهدين يهتمون بتشغيل الصوت أم لا، وإن كانوا يكبرون الفيديو لمشاهدته على كامل الشاشة، أم لا.