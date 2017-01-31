أعلنت "توشيبا" عن نيتها ترك مجال إنتاج شرائح الذاكرة، وطرح حوالي 20% من أسهم الشركة في هذا المجال لمستثمرين.

وبحسب "رويترز"، فإن نسبة الـ 20%، تساوي مايقارب قيمته 1.76 مليار دولار، وستكون مطروحة للاستثمار من قبل مستثمرين محتملين مثل شركة "ويسترن ديجيتال" و"بنك التنمية الياباني دي بي جيه".

تنوي شركة "توشيبا" جذب المستثمرين الذين لديهم اهتمام في تطوير برنامجها النووي، في خطوة لتغطية جزء من خسارتها في أعمالها التجارية بمحطة الطاقة النووية التي استحوذت عليها حديثًا في الولايات المتحدة، والتي بلغت نحو 6 مليار دولار .

يذكر أن توشيبا هي أكبر شركة منتجة لذاكرة الفلاش NAND في العالم من بعد سامسونج، حيث تستحوذ الأخيرة حاليًا على معظم أرباح هذا السوق.