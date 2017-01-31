وصف رئيس وفد المعارضة المسلحة في استانا محمد علوش، يوم الثلاثاء، الحديث عن استئناف مفاوضات جنيف للسلام في سوريا بأنه أمر مبكر.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن علوش قوله "ما زال مبكرا الحديث عن جولة جديدة من مفاوضات جنيف، نحن في مشاورات، فالخطوة الأولى لم يتم تثبيتها، فعندما يتم تثبيتها سنفكر".

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ومن المنتظر أن يعلن الموفد الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا عن موعد استئناف جنيف بعد مشاورات مع مجلس الأمن، إذ كان من المقرر عقدها في الثامن من شباط المقبل، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أنها تأجلت حتى نهاية شباط.

أما عن انعقاد جولة ثانية من مشاورات استانا، فقال علوش "ليس لدينا معلومات، و لم نبلغ بشيء، ننتظر جوابا على الورقة التي أرسلناها مع الروس (إلى موسكو)".

وكان علوش صرح خلال مفاوضات أستانا، أن وفد المعارضة قدم إلى الجانب الروسي مشروع وضع آلية خاصة بمراقبة عمل نظام وقف إطلاق النار، مشيرا وقتها إلى أن وفد موسكو أكد أنه سيدرس هذه المبادرة في غضون أسبوع.

يشار إلى أن العاصمة الكازاخستانية استانا استضافت يومي 23 و24 كانون الثاني الحالي، محادثات سلام بين أطراف في النزاع السوري، وتم عقدها برعاية روسية تركية إيرانية.

وخرج لقاء استانا ببيان ختامي تضمن العديد من البنود ابرزها انشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا, والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف ورفض الحل العسكري للازمة السورية.

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