افادت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) نقلا عن دبلوماسيين قولهم ان المبعوث الاممي الى سورية ستافان دي ميستورا ابلغ مجلس الامن انه تقرر ارجاء محادثات جنيف بشان الازمة السورية الى 20 شباط القادم.

وقال دي ميستورا, بحسب دبلوماسيين ان "التاجيل سيمنح المعارضة السورية مزيدا من الوقت للاستعداد ويضمن ان تكون المحادثات شاملة باكبر قدر ممكن".

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وكانت الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشان سوريا قد حددت في 8 شباط, الا ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال مؤخرا ان هذه الجولة تأجلت.



وتاتي الجولة المزمعة من مفاوضات جنيف بعد استضافة العاصمة الكازاخستانية أستانا المفاوضات غير المباشرة بين وفد الحكومة السورية، الذي ترأسه بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، ووفد مشترك للفصائل المسلحة المعارضة، الذي ترأسه محمد علوش.

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