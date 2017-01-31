هدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، يوم الثلاثاء، بأنه سيقوم بتشكيل وفد المعارضة المشارك في محادثات جنيف، ما لم تقم أطياف المعارضة السورية بتشكيل وفد موحد لها.

وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحفي في نيويورك، إنه "طلبت من مجلس الأمن تأجيل مفاوضات السلام السورية في جنيف إلى 20 شباط القادم"، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو إعطاء فرصة للنظام والمعارضة للمشاركة فيه.

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وكانت مصادر ديبلوماسية نقلت في وقت سابق يوم الثلاثاء، عن دي ميستورا قوله إنه تم تأجيل مفاوضات جنيف بشأن سوريا إلى 20 من شباط المقبل، بعد أن كانت مقررة في الثامن منه.

يشار إلى تعدد وفود المعارضة السورية التي حضر جولات سابقة من مفاوضات جنيف، وضمت وفداً من "الهيئة العليا" للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض، ووفداً من معارضة الداخل المسماة بـ"مجموعة حميميم"، إضافة لوفد "معارضة موسكو"، في حين توجد شخصيات معارضة أخرى كانت امتنعت عن حضور المفاوضات الأخيرة.

واعتبر الموفد الأممي إن " وقف النار في سوريا كان ناجحا نوعاً ما"، مضيفا إنه قدم تقريراً حول مشاورات استانا لمجلس الأمن.

وكان اتفاقاً لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في سوريا منتصف ليلة 30 كانون الأول الماضي، وتم التوصل إليه بوساطة تركية روسية، تلاه عقد مشاورات في استانا بين وفد النظام ووفد عن المعارضة المسلحة، حيث تم إجراء مفاوضات مباشرة لأول مرة منذ بدء الأزمة في سوريا.

وخرج لقاء استانا ببيان ختامي تضمن العديد من البنود ابرزها انشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا, والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف ورفض الحل العسكري للازمة السورية.

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