أفادت وكالة (رويترز), يوم الثلاثاء, نقلا عن مصدر عسكري كردي, ان المرحلة المقبلة من الحملة العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تهدف إلى "عزل مدينة الرقة نهائيا وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها التنظيم في دير الزور جنوبا".

وأوضح المصدر ان "المرحلة القادمة من الحملة ضد داعش بسوريا تهدف إلى عزل الرقة نهائيا عن محيطها الجغرافي, ومن اجل تنفيذ ذلك يستوجب الوصول إلى طريق الرقة دير الزور, لكن هذه المهمة ستكون قاسية."

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وسيطرت قوات كردية على مساحات كبيرة في شمال شرق سوريا، وكانت أكفأ شريك على الأرض لحملة القصف الجوي التي تقودها الولايات المتحدة ضد "داعش"، على حد وصف واشنطن.

من جهته, قال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية " طلال سلو ان "هناك تحضير لعمل جديد ستقوم به قوات سوريا الديمقراطية باتجاه تنظيم داعش خلال أيام معدودة.".

يذكر أن قوات "سوريا الديمقراطية" تعتبر شريك أساسي للولايات المتحدة في الحملة التي تقودها ضد تنظيم "داعش" في سوريا.