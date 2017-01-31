أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, يوم الاثنين, وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس من منصبها, بسبب رفضها تطبيق قراره منع رعايا سبع دول ذات الغالبية المسلمة من السفر للولايات المتحدة, وذلك بعدما أقال المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك وعين بديلا عنه.

ونقلت وكالات أنباء عن بيتس قولها إن "وزارة العدل لن تدافع في المحكمة عن الأمر الذي أصدره ترامب يوم الجمعة", مضيفة أنها "لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون "منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب".

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بدوره, قال البيت الأبيض إن ييتس "خانت" وزارة العدل برفضها تنفيذ أمر قانوني يهدف لحماية مواطني الولايات المتحدة" ووصف أفعالها بأنها "سياسية".

وجاء ذلك بعدما أصدرت سالي ييتس, التي عٌينت من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما , تعميماً تطلب فيه من المدعين العام بعدم تطبيق قرار ترامب التنفيذي المختص بالهجرة.

وكانت ييتس في عهد باراك أوباما تتولى منصب نائبة وزير العدل، وقد آل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.

ومن المنتظر أن يحل محل ييتس- التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما- في غضون أيام جيف سيشنز مرشح ترامب لقيادة وزارة العدل الذي ينتظر تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه

وجاء إعفاء وزيرة العدل بالوكالة بعد اقالة الرئيس الاميركي دونالد ترامب المسؤول بالوكالة عن ادارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل وعين مكانه توماس هومان،

وقال وزير الامن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب اقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك اوباما، ان تعيين هومان سيساهم في “ضمان اننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية”.

وتزامن ذلك مع صدور ردود أفعال دولية واسعة معارضة ومنددة بقرار ترامب, وسط احتجاجات في عدة مناطق امريكية تنديدا بالقرار.

وكانت محاكم أمريكية عديدة تصدت للقرار التنفيذي الذي أصدره ترامب بتعليق دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة, حيث قضت بوقف ترحيل العالقين في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقّع ترامب، يوم الجمعة الماضي، أمراً تنفيذياً، تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين، من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.