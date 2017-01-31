نشرة جديدة لأسعار الخضار والفواكه.. وانخفاض في أسعار بعض الأصناف الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه أظهرت انخفاضا بأسعار بعض انواع الخضراوات , مقارنة بالنشرة الأخيرة.

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات منها البندورة البلاستيكية والبطاطا المالحة والزهرة والبصل والملفوف والسبانخ والشوندر والجزر, حيث تبين ان اسعار بعض الاصناف سجلت انخفاضاَ مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة اسعار بعض انواع الفواكه كالتفاح والبرتقال والكرمنتينا والليمون التي شهدت اسعار بعضها نوعا من الاستقرار. وكانت أسعار المواد والسلع شهدت ارتفاعات متزايدة في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق. سيريانيوز

2017-01-31 16:24:33 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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