التقى الرئيس بشار الأسد, يوم الثلاثاء, عددا من الصناعيين من دمشق وريفها ممن تضرروا خلال الأزمة التي شهدتها البلاد.

وقال الاسد, خلال اللقاء, بحسب وكالة الانباء (سانا), ان "إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سوريا في وجه ما تتعرّض له, والصناعيون السوريون الذين صمدوا وتابعوا أعمالهم بالرغم من الخسائر التي لحقت بهم، هم مصدر فخر ,لأن الحرب لم تقتصر على الجانب العسكري، بل لها جوانب أخرى من ضمنها الاقتصاد".

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واضاف الأسد ان "إصرار الصناعيين على الاستمرار بالعمل حتى ولو على نطاق أضيق كان له أثره الإيجابي في الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد."

بدورهم, تحدث الصناعيون عن الخسائر التي تكبدوها في معاملهم خلال الحرب, مؤكدين انهم تمكنوا بالرغم من الصعوبات من استئناف أعمالهم, وافتتاح ورشات صغيرة تسمح لهم بالاستمرار إلى حين عودتهم إلى معاملهم".

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 عمليات عسكرية واشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة, نتج عنه تدمير في البنى التحتية والمعامل والمنشآت الصناعية وتأخر عجلة الاقتصاد, مما أدى لخلق ظروف معيشية سيئة وسط تعثر الحلول السياسية حتى الآن.