استأنف برنامج "الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة, يوم الثلاثاء, عمليات اسقاط مواد غذائية عن طريق الجو للمحاصرين في دير الزور والبالغ عددهم 93500 .

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن البرنامج قوله إن" منطقة الإنزال الجديدة تستخدم الآن وتم استئناف إسقاط الغذاء جوا في 29 كانون الثاني".

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وكان البرنامج نجح للمرة الاولى في نيسان 2016 في اسقاط مواد غذائية عن طريق الجو للسكان المحاصرين في أحياء دير الزور, بعد فشل المحاولة الاولى في شباط العام الماضي.

ويسيطر تنظيم "داعش" على معظم مدينة دير الزور منذ شهر تموز 2014, فارضاً حصار على أحياء الجورة والقصور وهرابش والبغيلية التي مازالت تحت سيطرة النظام، كما حقق مؤخرا تقدما في المدينة, واحكم حصاره على مطار دير الزور العسكري.