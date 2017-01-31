اعلنت قيادة التحالف العربي, يوم الاثنين, أن فرقاطة سعودية تعرضت للهجوم من قبل الحوثيين قبالة اليمن, ما ادى الى مقتل بحارين سعوديين اثنين واصابة ثلاثة اخرين بجروح، في مواجهة في البحر بين الطرفين.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن قيادة التحالف قولها, في بيان, ان "الفرقاطة السعودية تعرضت اثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم ارهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية".

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وأضافت قيادة التحالف ان الفرقاطة السعودية "قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة الا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة مما نتج عنه انفجار الزورق ونشوب حريق في مؤخرة السفينة حيث تم التحكم بالحريق واطفائه من قبل طاقم البحارة".

ويشار الى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يسعى منذ ان بدأ ضرباته ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اذار 2015 ، الى فرض سيطرته بشكل كامل على المنافذ البحرية لليمن بهدف منع وصول الاسلحة الى المتمردين المتحالفين مع مناصري الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

من جانبها قالت وكالة الانباء اليمنية "سبأ", ان الحوثيون أعلنوا, في بيان لهم, تبنيهم للعملية من دون ان يوضحوا طبيعة الهجوم وما اذا كانت شنته قوارب "انتحارية".

وقال البيان نقلا عن مصدر عسكري ان "البارجة السعودية تمت اصابتها بدقة عالية بعد عملية رصد دقيق قبالة السواحل الغربية".

وبدأ التحالف عملياته في اليمن في اعقاب سيطرة الحوثيين وحلفائهم على العاصمة صنعاء وتمددهم نحو مناطق اخرى في اليمن، ما اجبر حكومة الرئيس المعترف به عبدربه منصور هادي للمغادرة الى الرياض ونقل مقر سلطته الى مدينة عدن الجنوبية.