اعتبر مستشار المبعوث الاممي الى سوريا فيتالي نعومكين ان مشروع الدستور السوري الذي قدمته موسكو يهدف إلى الدفع باتجاه الحل السلمي, نافيا سعي موسكو لفرض أي نص على السوريين.

وعلق نعومكين, في حديث لقناة RT, على مشروع الدستور, قائلا إن ذلك "يأتي في إطار ضرورة تقديم مقترح يأخذ بعين الاعتبار الأفكار التي تحدثت عنها أطراف الصراع في سوريا".

وسلمت موسكو المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا مشروع الدستور السوري الجديد الذي أعدته بمشارك خبراء عرب، ووزعته بين أعضاء وفد المعارضة في اجتماع أستانا.

وكانت موسكو أكدت عبر عدد من مسؤوليها ان مشروع الدستور الذي سلمته للمعارضة السورية ليس بهدف الضغط على أحد، وانه دعوة نقاش، فهو محاولة لجمع وتحديد النقاط المشتركة بين مواقف النظام والمعارضة السورية على مدى السنوات الأخيرة.

وعن توحيد صفوف المعارضة السورية, شدد نعومكين على ذلك والاتفاق على المبادئ الأساسية للتفاوض عليها في جنيف", مؤكدا على "أهمية أن يمثل وفد المعارضة كل الأطراف السياسية والمسلحة".

وجاء ذلك بعد 3 أيام من لقاء عقد بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع 10 من ممثلي المعارضة السورية، بينهم ممثلو مجموعات موسكو والقاهرة وأستانا للمعارضة، وكذلك مجموعة "حميميم" وأكراد سوريا، بناء على دعوة من موسكو, حيث اعرب الممثلون عن نيتهم تشكيل فرق معنية لإطلاق العمل على صياغة دستور سوري جديد.

وعقدت منذ أيام مفاوضات سلام سورية, برعاية ايرانية تركية روسية, في العاصمة استانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها الإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة , لكن يجري الحديث عن تأجيل المفاوضات, بعدما كانت مقررة ب 8 شاط.