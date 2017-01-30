أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الأحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات منها البندورة البلاستيكية والبطاطا المالحة والزهرة والبصل والملفوف والسبانخ والشوندر والجزر, كما حددت اسعار بعض انواع الفواكه كالتفاح والبرتقال والكرمنتينا والليمون.

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وتشهد اسعار الخضار والفواكه والسكر بشكل ملحوظ في أسواق دمشق ,خلال الأسبوعين الماضيين, ارتفاعا, حيث ارجعت التجارة الداخلية سبب الارتفاع الى عدة عوامل بينها "انخفاض إنتاج الخضار محلياً في هذه الفترة، وعدم الاستيراد من الأردن، وقطع الطريق من درعا باتجاه العاصمة، وارتفاع أجور النقل".

وحددت النشرة ايضا اسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ) بالاضفة لاسعار كرتونة البيض.

وكانت المؤسسة العامة للدواجن كشفت منذ ايام أن سعر مادتي البيض والفروج انخفض ما بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى "الدعم الحكومي".

وشهدت أسعار المواد والسلع ارتفاعات متزايدة في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.