واصل الجيش النظامي, يوم الاثنين, تقدمه بريف حمص الشرقي ,حيث وسع نطاق سيطرته في منطقة التيفور, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في إطار عملية عسكرية بدأها مؤخرا.

وذكرت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش النظامي سيطر على بئر ابو طوالة وبيوت جربوع العزو جنوب شرق المحطة الرابعة ب 10 كم بعد معارك مع تنظيم "داعش"، ما اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر التنظيم.

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كما سيطر النظامي , وفقا للمصادر,على عدد من التلال الحاكمة شرق المحطة الرابعة .

وكان الجيش النظامي تمكن من فرض سيطرته يوم الأحد، على الكتيبة المهجورة الثالثة شمال تلول علب التياس فى منطقة تدمر.

وبدأ الجيش النظامي, منتصف الشهر الجاري, عملية عسكرية في ريف حمص, وسط معارك بينه وبين تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في محيط مطار التيفور.

وكان تنظيم "داعش" حقق تقدماَ الشهر الماضي في ريف حمص, حيث سيطر على عدة مناطق بمحيط مطار التيفور العسكري , بعد معارك مع الجيش النظامي.

وجاء تقدم "داعش" حينها بعد سيطرته على كامل مدينة تدمر، عقب حدوث اشتباكات في إطار هجوم شنه من عدة محاور على المدينة التي خسرها قبل حوالي 9 أشهر.