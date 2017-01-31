بحث الرئيس الاسد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الاثنين،آخر مستجدات الأوضاع في البلدين.

وقال الأسد لمادورو, خلال الاتصال, بحسب وكالة الانباء (سانا), ان "ما تتعرض له سوريا وفنزويلا هو ثمن لتمسكهما بسيادتهما وقرارهما المستقل ورفضهما لإملاءات الغرب وأعوانه", معرباً عن "تقديره لمواقف فنزويلا والرئيس مادورو المساندة لسوريا".

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من جهته, هنأ الرئيس مادورو الأسد والشعب السوري "بالإنجازات التي تحققت في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا".

وتعد فنزويلا من الدول الحليفة للنظام السوري، وتجلى ذلك من خلال إحجامها عن التصويت لصالح مشاريع القرارات الدولية ضد النظام, كما أبدت مرارا وقوفها إلى جانب سوريا والتضامن معها "جيشاً وشعباً وقيادة في التصدي للإرهاب".