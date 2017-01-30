سقط قتلى وجرحى, يوم الأثنين, جراء حادثة اطلاق نار استهدف مسجداً في مقاطعة كيبيك الكندية، فيما أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الهجوم, واصفا إياه بأنه "عمل ارهابي".

ونقلت وكالات انباء عن الشرطة الكندية قولها إن "6 قتلى سقطوا واصيب اخرين بجروح جراء الحادثة, مشيرة الى ان" 39 شخصاً تمكنوا من الفرار من المركز الثقافي الإسلامي الذي حضروا إليه لأداء صلاة المغرب دون أن يُصابوا بجروح ".

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واطلق ثلاثة مسلحين النار على نحو الاشخاص الذين كانوا في داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك، أثناء اداء صلاة المغرب، حيث القت الشرطة القبض على أحد المشتبه بهم في مسرح الحادث, فيما اعتقل شخص آخر بالقرب منه.

وافادت الشرطة إنها "تتعامل مع اطلاق النار كهجوم ارهابي، ولا تعتقد بوجود متهمين طلقاء".

من جهته، دان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الهجوم المسلح على مسجد في كيبيك، واصفاً الهجوم بالعمل "الإرهابي والجبان".

ويأتي هذا الحادث بعد ان تعهد رئيس الوزراء الكندي قبيل الهجوم باحتضان المسلمين واللاجئين إثر إصدار ترامب قراره بشأن الهجرة.

يُذكر أن المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك والمعروف أيضا باسم مسجد "كيبيك الكبير" تعرض في السابق لهجوم , دون وقوع ضحايا, لكنه اقتصر على تدنيس المسجد، بعد أن وضع مجهولون رأس خنزير أمام أحد أبوابه.