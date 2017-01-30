تواصلت ردود الأفعال الدولية, يوم الاثنين, على القرار الذي اصدره الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن منع استقبال اللاجئين من الدول ذات الغالبية الإسلامية.

واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, في تصريح صحفي, أن الحرب على الإرهاب "ليس مبررا للارتياب الشامل إزاء المسلمين".

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وأوضحت ميركل ان "الحرب الحازمة على الإرهاب لا تبرر تعميمات وارتيابا إزاء أناس ذوي ديانة أو أصول معينة برمتهم، وباعتقادي فإن ذلك ينافي مبدأ تقديم مساعدات دولية للاجئين".

من جهتها, علقت الصين على قرار ترامب, حيث قالت وزارة الخارجية, في بيان, ان "بكين تعتقد أن تغيير سياسة الهجرة والدخول والخروج يندرج تحت سيادة كل دولة.. وفي نفس الوقت، فإن الخطوات ذات الصلة يجب أن تضع في الاعتبار أيضاً المخاوف الوجيهة للدول المعنية".

فيما قالت وزارة الخارجية البريطانية إن قيود السفر التي فرضها الرئيس الأمريكي لا تنطبق على المسافرين من المملكة المتحدة بصرف النظر عن الجنسية أو محل الميلاد.

وجاء ذلك بالتزامن مع مطالبة أكثر من مليون بريطاني من خلال عريضة إلكترونية، بإلغاء زيارة ترامب المرتقبة إلى بلادهم، على خلفية قراره حظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

والعريضة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني تنص على أنه "بإمكان ترامب المجيء إلى بريطانيا بصفة رئيس للحكومة الأمريكية" لكن يجب ألا يسمح له بأن يقوم بزيارة دولة تشمل العديد من المراسم البروتوكولية مثل استقباله من قبل الملكة إليزابيث الثانية على عشاء في قصر باكنغهام.

بدوره, وصف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين قرار ترامب بأنه " مناف لحقوق الإنسان".

من جهته، أعلن الناطق باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس أن "الاتحاد الأوروبي يدرس قرار ترامب لمعرفة ما إذا كان سيؤثر على مواطنين أوروبيين".

وقال إن الاتحاد يتلقى "معلومات متضاربة" لجهة إن كان الحظر سيؤثر على مواطني دوله الذين يحملون جنسيات الدول السبع، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي "لا يميز بين الوافدين على أساس العرق أو الجنسية أو الدين".

من جهتها, اعتبرت منظمة "التعاون الإسلامي" قرار الرئيس الأمريكي بأنه "يصعد خطاب التطرف ويقوي شوكة دعاة العنف والإرهاب".

بالمقابل, أيد وزير الخارجية البولندي، ويتلد واشتشيكوفسكي، قرار ترامب, حيث قال ان الرئيس الامريكي "له الحق في منع المهاجرين واللاجئين من دخول بلاده".

وأضاف الوزير أن "ترامب تم اختياره رئيساً للولايات المتحدة من قبل الشعب الأمريكي، وله الحق في سن سياسات لجوء خاصة ببلاده".

فيما رفض الكرملين التعليق على قرار ترامب، قائلا "هذا ليس من شأننا".

وتزامنت الردود الدولية مع حدوث تظاهرات احتجاجية على قرار ترامب أمام المطارات الامريكية, حيث اكد المتظاهرون "وقوفهم إلى جانب المسلمين في مواجهة الأمر".

وكانت محاكم أمريكية عديدة تصدت امس للقرار التنفيذي الذي أصدره ترامب بتعليق دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة, حيث قضت بوقف ترحيل العالقين في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقّع ترامب، يوم الجمعة الماضي، أمراً تنفيذياً، تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين، من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.