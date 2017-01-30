انتهت يوم الاثنين، عمليات نقل دفعة من المعارضة المسلحة مع عائلاتهم, بينهم جرحى, من منطقة وادي بردى بريف دمشق إلى محافظة ادلب.

وذكرت مصادر مؤيدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أنه تم "الانتهاء من عملية نقل المسلحين وذويهم من قرى وادي بردى في ريف دمشق باتجاه إدلب فجر اليوم".

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و أضافت المصادر أن "عدد الذين خرجوا من وادي بردى 1142 مسلحاً يرافقهم 760 من عائلاتهم".

واشارت المصادر إلى أنه يتم العمل بالوقت الحالي على تجميع المسلحين الراغبين بالخروج من جرد بردى في بلدة هريرة لاخراجهم بالحافلات, لكن تراكم الثلوج يسبب تأخير العملية.

من جانبها، ذكرت مصادر معارضة أنه "تم وصول جرحى ومصابي وادي بردى لمشفى معرة النعمان , وبدأ التعامل مع حالاتهم حسب الأولى فالأولى". مبينة ان وصول المسلحين مع عائلاتهم إلى إدلب تم منذ عدة ساعات.

وكانت أول دفعة من الباصات تقل مسلحي المعارضة وذويهم غادرت من وادي بردى بريف دمشق باتجاه ادلب, يوم الأحد بمرافقة الهلال الأحمر السوري, وذلك بموجب اتفاق تم التوصل اليه.

وتمكن الجيش النظامي, يوم السبت, من دخول بلدة عين الفيجة في منطقة وادي بردى بريف دمشق, بموجب اتفاقية مع الفصائل المسلحة.

وتضمنت الاتفاقية عدة بنود أبرزها وقف إطلاق النار في كامل منطقة قرى وادي بردى و دخول ورشات الصيانة وإصلاح تجهيزات النبع تمهيداً لإعادة ضح المياه إلى دمشق.

كما تضمنت انسحاب الفصائل المسلحة من منشأة نبع عين الفيجة مع تأمين انسحابهم وضمان سلامتهم الكاملة، ومن ثم يتم الاتفاق على الآلية التي سيتم فيها ترحيل الرافضين للمصالحة مع عوائلهم الى الشمال السوري.

واعلنت قيادة الجيش امس ان وادي بردى اصبحت منطقة امنة باكملها, وذلك بعد العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ اكثر من شهر.